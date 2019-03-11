Понедельник, 11 Марта 2019 19:26

АрмИнфо.У нагорно-карабахского конфликта не может быть успешного военного решения. Об этом 11 марта на пресс-конференции в Ереване заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

Он напомнил, что НАТО не вмешивается в урегулирование конфликтов, но вместе с тем выступает за установление мира и безопасности в регионе, так как это исходит также из его собственных интересов.

Представитель Североатлантического альянса положительно расценил снижение напряженности на линии соприкосновения войск и стремление правительств обоих стран установить мир. "Глубоко убеждены, что конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем. Не может быть успешного военного решения. Такова наша решительная позиция", - подчеркнул Аппатурай. Альянс, по его словам, полностью поддерживает посредническую деятельность сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта.