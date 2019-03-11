Понедельник, 11 Марта 2019 19:22

АрмИнфо. НАТО не выражала позицию по вопросу отправки Арменией гуманитарной миссии в Сирию. Об этом 11 марта на пресс- конференции в Ереване заявил спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай.

При этом он подчеркнул, что реакции Североатлантического альянса не будет и в будущем. В тоже время Аппатруай проинформировал, что обсуждал этот вопрос в ходе сегодняшней встречи с министром обороны Армении. "Я услышал анализ причин отправки армянской стороны гуманитарной миссии в Сирию. Вы знаете о позиции США и других государств по этому вопросу. Мы чётко понимаем причины и гуманитарные стремления, исходя из которых армянская сторона действовала", - резюмировал Аппатурай.

Напомним, что 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо.

Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон подверг критике данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии. Москва, напротив, высоко оценила этот шаг Еревана.