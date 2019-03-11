Понедельник, 11 Марта 2019 18:37

АрмИнфо. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги Казахстана по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне «ВВВ-/А3», сообщило агентство. Прогноз по рейтингам – «Стабильный». Об этом сообщает Интерфакс-Казахстан.

Агентство также подтвердило рейтинг Казахстана по национальной шкале - kzAAA. Оценка риска перевода и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков остается на уровне «ВВВ».

«Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года фискальные показатели правительства и внешнеэкономические показателями останутся сильными», - отмечается в пресс-релизе S&P.

Агентство может повысить рейтинги в случае существенного повышения эффективности денежно-кредитной политики, например, вследствие значительного укрепления банковской системы, в том числе повышения качества регуляторного надзора и снижения концентрации кредитный портфелей на отдельных заемщиках.

«Продолжительное и резкое снижение цен на нефть или сокращение объемов добычи нефти до более низкого уровня, чем мы прогнозировали, могут оказать давление на уровень рейтингов, если они приведут к ухудшению внешнеэкономических показателей Казахстана. Это может произойти, если прогнозируемые нами совокупные потребности страны во внешнем финансировании превысят 100% поступлений по счету текущих операций плюс доступные резервы», - отмечают аналитики агентства.

S&P также может понизить рейтинги Казахстана в случае повторного возникновения дестабилизирующих факторов, например, значительного повышения долларизации депозитов резидентов в банковском секторе страны.

Аналитики агентства ожидают увеличения реального ВВП Казахстана по итогам 2019 года на 2,9% после прогнозируемого повышения на 3,5% в прошлом году. В 2020 году темпы экономического роста, по их оценке, будут составлять 3%, в 2021 - 3,1%, в 2022 - 3,2%.

Рост ВВП в расчете на душу населения, как ожидается, составит 1,6% в этом году, 1,7% в 2020, 1,8% в 2021 и 1,9% в 2022 году.

Эксперты агентства полагают, что индекс потребительских цен (CPI) по итогам текущего года повысится на 6%, в 2020-2021 гг. - на 5,5%, в 2022 году - на 5%.