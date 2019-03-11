Понедельник, 11 Марта 2019 18:35

АрмИнфо. Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) поднялся на 51 место из 102 в Глобальном индексе финансовых центров GFCI. Это на 37 позиций выше, чем в марте 2018 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу финцентра.

Также МФЦА занял 1 место в рейтинге региона «Восточная Европа и Центральная Азия».

Независимыми экспертами Z/Yen проводится детальный анализ ключевых составляющих успешности финансовых центров мира. Рейтинг GFCI составляется на основе более 29 тыс. оценок финансовых центров из онлайн-опросника и учитывает свыше 130 макроэкономических показателей таких организаций, как Всемирный банк, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.

GFCI включает такие критерии, как «деловая среда», «развитие финансового сектора», «факторы инфраструктуры», «человеческий капитал», «репутация и общие факторы».



Для объективности рейтинга при оценке финансового центра учитывается мнение респондентов — представителей иностранных финансовых рынков.