Понедельник, 11 Марта 2019 18:24

АрмИнфо. Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Бахрейна в Москву, в понедельник был вынужден приземлиться в Баку из-за подозрений командира на наличие на борту бомбы, передает ТАСС.

«В понедельник в 14.56 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев», - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что причиной вынужденной посадки стало «подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета».

По тревоге были подняты и приведены в готовность все аварийно-спасательные службы аэропорта. «Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир воздушного судна принял решение об экстренной эвакуации пассажиров», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Службы госбезопасности Азербайджана корреспонденту ТАСС сообщили, что пока не располагают какой-либо информацией в связи с инцидентом.