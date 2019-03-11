Понедельник, 11 Марта 2019 18:25

АрмИнфо. Информация о связи вице- премьера Армении Тиграна Авиняна с увольнением директора компании "Секьюрити дрим" является ложной. Об этом говорится в заявлении основателей компании.

Согласно источнику, информация, опубликованная на сайте "168 жам", в которой содержится обвинение в отношении высокопоставленных лиц в наличии связей в различных компаниях, является очередной попыткой дискредитировать новое правительство, которое пришло к власти в результате "бархатной", ненасильственной революции.

"Очевидно, от каких сил исходит заказ о дискредитации новых властей. Верим, что если бы законное требование о раскрытии информации о владельцах средств массовой информации и финансовых источниках уже было выполнено (что обсуждается в настоящее время), было бы совершенно ясно, почему "168 жам" распространяет эту дезинформацию?", - говорится в заявлении.

В распространенном документе также содержится требование к сайту публично представить доказательства о наличии связи вице-премьера Тиграна Авиняна с компанией или опубликовать опровержение с указанием отсутствия связей вице- премьера с "Секьюрити дрим".

Напомним, что ранее деятельность компании связывали с именем Сашика Саргсяна - родного брата третьего президента РА Сержа Саргсяна, теперь, как выясняется, с именем вице-премьера.