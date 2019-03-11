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АрмИнфо. Информация о связи вице- премьера Армении Тиграна Авиняна с увольнением директора компании "Секьюрити дрим" является ложной. Об этом говорится в заявлении основателей компании.
Согласно источнику, информация, опубликованная на сайте "168 жам", в которой содержится обвинение в отношении высокопоставленных лиц в наличии связей в различных компаниях, является очередной попыткой дискредитировать новое правительство, которое пришло к власти в результате "бархатной", ненасильственной революции.
"Очевидно, от каких сил исходит заказ о дискредитации новых властей. Верим, что если бы законное требование о раскрытии информации о владельцах средств массовой информации и финансовых источниках уже было выполнено (что обсуждается в настоящее время), было бы совершенно ясно, почему "168 жам" распространяет эту дезинформацию?", - говорится в заявлении.
В распространенном документе также содержится требование к сайту публично представить доказательства о наличии связи вице-премьера Тиграна Авиняна с компанией или опубликовать опровержение с указанием отсутствия связей вице- премьера с "Секьюрити дрим".
Напомним, что ранее деятельность компании связывали с именем Сашика Саргсяна - родного брата третьего президента РА Сержа Саргсяна, теперь, как выясняется, с именем вице-премьера.
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|Министр здравоохранения: Мы считаем, что необходимо бороться как с коррупцией, так и с теневым оборотом в больницах
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|Компания Lydian International официально оповестило о наличии спора с правительством Армении
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|Вооруженный инцидент на азербайджано-иранской границе
|Председатель армянского парламента и члены АНКА обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества
|Министр здравоохранения Армении: Я ни разу не говорил о бесплатном лечении онкологии
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|Сотрудники Национального института образования Армении против решения Минобразования о трансформировании нацинститута в фонд
|Эдмон Марукян: Новое правительство уже успело дважды нарушить Конституцию Армении
|Парламентские фракции Армении расходятся во мнениях относительно заявления Минской группы ОБСЕ
|SIPRI: Азербайджан вошел в список крупнейших импортеров вооружения
|В Арцахе состоится внеочередное заседание Совбеза Армении
|Делегация во главе с начальником войск РБХЗ ВС России находится в Ереване
|Давид Тоноян и Энтони Барсамян обсудили перспективы сотрудничества между МО и ААА
|В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии
|Минобороны РФ опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации "Идлиб"
|США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана
|МИД Армении выражает соболезнования Эфиопии в связи с крушением Boeing 737- 800MAX Ethiopian Airlines
|МИД: Никаких политических подтекстов в согласовании плана сотрудничества между Арменией и НАТО в рамках IPAP нет
|Посол Германии: К сожалению, о деятельности НАТО в Армении информированы в узких кругах общества
|В Армении предотвращена попытка провоза 109 граммов наркотического препарата метамфетамин
|Производители газированных напитков протестуют против повышения акцизного налога
|МО: НАТО продолжает оставаться важным партнером для Армении
|МО: Армения не планирует расширения миротворческой миссии в Афганистане
|Весна в Париже. IDBank совместно с Mastercard разыгрывает путевку в парижский Диснейленд на 4 персоны
|111 выдающихся людей со всего мира стали послами доброй воли форума "Аврора", который пройдет в Армении в октябре
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го марта
|Авигдор Эскин: В Израиле открывается посольство Армении – это прорыв
|Тегеран озвучил ожидания от ЕС
|Эрдоган: Причина давления США на Анкару - независимый курс
|В Москве проходит митинг за свободный интернет
|В Африке разбился самолет - на борту 157 человек
|Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с очередным заявлением, напомнив о возвращении территорий и статусе Нагорного Карабаха
|Лотта Йонссон Форнарвей: Ратификация CEPA со стороны парламента Швеции не заставит себя долго ждать
|Вице-спикер парламента Швеции отдала дань уважения жертвам Геноцида армян в Османской империи
|Иран и Азербайджан обсуждают региональные, международные проблемы
|Минобороны Армении считает планируемые военные учения Азербайджана попыткой давления на Ереван
|Армянская ассамблея США высоко оценила резолюцию, поддерживающую отношения Арцаха и США
|Саперу из Армении, пострадавшему в результате взрыва мины в Сирии, ампутирована правая стопа
|Министр обороны Армении и посол ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере обороны
|Америабанк в 2018 году на благотворительные и социальные программы инвестировал 94.2 млн. драмов
|Глава Минздрава Армении настаивает: повышение цен на табак предотвратит случаи преждевременной смерти
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