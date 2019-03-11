Понедельник, 11 Марта 2019 18:10

АрмИнфо. Министр обороны Армении Давид Тоноян 11 марта принял Чрезвычайного и Полномочного посла США в Армении Лин Трейси. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны.

Согласно источнику, Тоноян поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в предстоящей работе. Министр обороны отметил, что в течение последних 17 лет армяно- американское сотрудничество в сфере обороны всегда развивалось. Он выразил уверенность в том, что текущие проекты будут продолжаться, а в ближайшее время будут запущены новые.

В свою очередь посол заявила, что рада обсудить с министром возможности развития двустороннего сотрудничества в сфере обороны.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы региональной безопасности, урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также гуманитарной миссией в Сирии.