Понедельник, 11 Марта 2019 18:07

АрмИнфо. Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Мане Тандилян 11 марта встретилась с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в Армении Сергея Копыркиным.

Как сообщает пресс-служба парламента, председатель комиссии подчеркнула важность развития армяно-российских дружественных и союзнических отношений, необходимость сотрудничества между комиссиями парламентов двух стран. Тандилян представила послу направления деятельности и порядок работы возглавляемой ею комиссии.

В контексте межгосударственных отношений двух стран посол РФ оценил нынешний уровень межпарламентских отношений.

В русле наибольшего углубления отношений двух дружественных народов Тандилян подчеркнула важность делового участия и содействия посла. Председатель комиссии также выразила послу свою озабоченность участием некоторых российских депутатов в организованном 26 февраля в Баку антиармянском мероприятии.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся экономического и политического положения двух стран.

В тот же день Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в РА Копыркин встретился с председателем Постоянной комиссии НС по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодежи и спорта М.Айрапетяном.

Коснувшись вопросов развития армяно-российских отношений, М.Айрапетян подчеркнул важность углубления межпарламентских связей. Представляя основные векторы деятельности комиссии, он особо выделил взаимовыгодное сотрудничество между законодательными органами.

Председатель комиссии надеется на участие и содействие посла в наибольшем углублении отношений двух парламентов.

Копыркин представил намечаемые вскоре мероприятия и подчеркнул важность участия в них Национального Собрания.