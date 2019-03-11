Понедельник, 11 Марта 2019 18:05

АрмИнфо.Демократическая партия Армении недовольна последним заявлением Минской группы ОБСЕ.

В заявлении Демпартии на этот счет, в частности, говорится, что любая власть Армении, какой бы общественной поддержкой она не пользовалась, обречена на провал, если пойдет на примирение с Азербайджаном, на предложенных посредниками условиях.

В этой связи Демпаритя призывает премьер-министра Никола Пашиняна отказаться от Мадридских принципов, применение которых разрушит

систему безопасности Республики Арцах.

Отметим, что в последнем заявлении МГ ОБСЕ говорится о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров, о передаче подконтрольных армянской стороне территорий, об отсроченном референдуме по статусу Нагорного Карабаха и возвращении беженцев в места своего раннего проживания.