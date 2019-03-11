Понедельник, 11 Марта 2019 18:02

АрмИнфо. Программа по лечению остророго ишемического инсульта, на сегодняшний день имплементирована в двух медцентрах Армении, однако, скоро к ним присоединится и третий медицинский центр.

Об этом в ходе заседания постоянной парламентской Комиссии по защите прав человека и общественным вопросам сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. Также министр заметил, что программа по финансированию лечения острого ишемического инсульта может проводиться только в тех больницах, в которых есть оборудование для тромболиза, тромбаспирации, тромбэктомии и других процедур, необходимых для спасения здоровья и жизни пациентов с ишемическим инсультом.

В частности, на сегодняшний день, по словам Торосяна, этим оборудованием оснащены медцентр "Эребуни", а также больница "Гераци". "Сейчас все необходимое оборудование устанавливается также в медцентре "Астхик"", - подчеркнул министр.

Торосян заявил, что, несмотря на то, что некоторые аппаратные возможности есть и в других больницах их не достаточно. В тоже время, министр заявил, что когда другие больницы страны также будут располагать соответствующим оборудованием для оказания всесторонней помощи людям с инсультом, они тоже будут включены в государственную программу.

Министр здравоохранения заявил, что в рамках программы за полтора месяца уже около 35 человек с инсультом получили лечение в рамках госзаказа, и 20 из них сейчас здоровы и вернулись к нормальной жизни.

Отметим, что государственная программа по лечению острого ишемического инсульта стартовала в Армении 1 февраля. На нее, по предварительному решению, планируется потратить около 200-400 млн драмов в год. Однако министр подчеркнул, что, если программа докажет свою эффективность, спасая жизни людей и предотвращая у них инвалидность, на нее будут выделены дополнительные средства.