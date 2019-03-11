Понедельник, 11 Марта 2019 16:54

АрмИнфо.Сегодня на слушаниях в парламенте министр здравоохранения Армении Арсен Торосян объяснил разницу между коррупцией и теневым оборотом, подчеркнув, что и в том, и другом случае, эти явления должны быть искоренены из всех сфер общественной жизни.

"Когда директор больницы тратит деньги, полученные от государства не на нужды пациента, а кладет себе в карман - это коррупция. А, когда у пациента просят деньги за медуслуги - это уже теневой оборот",- объяснил министр.

При этом министр особо подчеркнул, что пациент не должен осуществлять никаких нелегальных выплат за медуслуги. Как заметил Торосян, недовольство пациентов вызывает именно этот факт, а не качество медуслуг.

По словам Торосяна, для того, чтобы между врачом и пациентом не было финансовых взаимоотношений, нужно принять целый ряд мер, одной из которых является внедрение страхования. "До тех пор, пока система страхования не внедрена, нам необходимо свести теневой оборот в больницах к минимуму. Например, приблизить суммы, выплачиваемые государством в рамках госзаказа, к реальной стоимости процедур, за которые они выплачиваются", - подчеркнул министр.

Также Торосян отметил, что на сегодняшний день государство может компенсировать полную стоимость лечения тех или иных болезней лишь небольшому числу граждан, но он надеется на то, что со временем финансирование системы здравоохранения вырастит, и госзаказ охватит большее число пациентов и более широкий спектр болезней. "Это значительно изменит сложившуюся в сфере здравоохранения ситуацию", - заключил министр.