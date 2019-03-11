Понедельник, 11 Марта 2019 16:54

АрмИнфо.Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу со спецпредставителем Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймсем Аппатурайем, который прибыл в Ереван в рамках недели НАТО.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, на встрече обсуждался широкий спектр вопросов сотрудничества Армения-НАТО, в частности, ход реализации мероприятий в рамках программы "Индивидуальный план партнёрства" (IPAP) и программа планирования процессов и анализа (ППА) (PARP- planning and review process), подведение их итогов и оценка, а также вопросы, связанные с планированием на последующие годы.

Была подчеркнута важность участия армянских миротворцев в миссиях по установлению мира и безопасности в Афганистане и Косово, в качестве важного вклада в обеспечение международной безопасности.

Аппатурай выразил благодарность за проведение мероприятий в рамках недели НАТО и организацию в этом контексте, форума по теме дисциплины в Минобороны.

На встрече также обсуждались вопросы региональной безопасности.