Понедельник, 11 Марта 2019 16:45

АрмИнфо.В связи с незаконной блокадой дорог, ведущих к Амулсарскому золоторудному месторождению, дочерние компании Lydian International Limited (Lydian) - Lydian UK Corporation Limited (Lydian UK) и Lydian Canada Ventures Corporation (Lydian Canada) официально оповестили правительство Армении о наличии спора в рамках Договоров о стимулировании и защите инвестиций с правительством Великобритании и Объединенного Королевства Северной Ирландии (вошедшего в силу с июля 1996 года) и Канады (с марта 1999г. ). Об этом говорится в официальном сообщении Lydian.

В частности, в рамках договора с Великобританией Lydian UK имеет право спустя 3 месяца после официального уведомления представить спор в международный арбитраж, а Lydian Canada - после 6 месяцев. Вместе с тем, в сообщении говорится, что компания открыта для обсуждений и поиска срочных решений с правительством Армении.

<Обратятся ли Lydian UK и Lydian Canada в арбитраж или другой арбитражнный суд - зависит от действий армянского правительства. Компания в этой связи не намерена давать каких-либо комментарий, за исключением случаев, предусмотренных законом>, - отмечено в источнике.

Напомним, что Lydian Armenia является дочерней компанией британской Lydian International, акционерами которой выступают также крупные международные институциональные инвесторы из США, Великобритании, ряда европейских стран, в том числе EBRD. Амулсарский проект - крупнейший на сегодняшний день в Армении промышленный проект по освоению золоторудного месторождения Амулсар общей стоимостью в $370 млн.

В августе 2016 года состоялся старт проекта по строительству и освоению месторождения. Подготовительные работы до этого велись с 2006 года. Срок эксплуатации Амулсарского месторождения составит 10 лет и 4 месяца, ежегодно планируется добывать в среднем 200 тыс. унций золота (около10 млн. тонн руды). Акции компании котируются на Фондовой бирже Торонто. Амулсарское месторождение является вторым по величине запасов в Армении.

Отметим, что с июня 2018г. дороги, ведущие к Амулсарскому месторождению блокированы группой людей, выступающих против эксплуатации рудника. В правительстве Армении считают, что проект эксплуатации месторождения нуждается в дополнительной независимой экологической экспертизе, которая ныне проводится одной из авторитетных мировых компаний. Однако Lydian Armenia, из-за фактического бездействия правоохранительных органов, продолжает нести убытки, строительство рудника приостановлено.