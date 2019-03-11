Понедельник, 11 Марта 2019 16:42

АрмИнфо. Борьба с курением в любой стране экономически выгодна, в том числе и в Армении - повышение цен на табачные изделия приведет не только к сокращению их потребления, но и дополнительным налоговым поступлениям. Об этом 11 марта в ходе заседания комиссии по правам человека и общественным вопросам заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян

Также министр отметил, что с 1 июля 2019 года, согласно изменениям в Налоговом кодексе, предполагается расширение ассортимента продуктов, которые будут облагаться акцизным налогом. В этот перечень подпадут и напитки, в 100 граммах которых содержится 5 и более граммов сахара. "Это приведет к повышению цен на такие напитки, и, как следствие, сокращению их употребления ", - заявил Торосян.

На вопрос о том, готов ли министр провести переговры с протестующими у здания правительства производителями газированных напитков, Торосян заявил, что здесь нечего обсуждать. "Если мы заботимся о здоровье, то данный налог должен распространяться на все напитки, в содержании которых есть сахар", - подчеркнул Торосян.

Отметим, что сегодня перед зданием правительства Армении прошла акция протеста представителей компаний, производящих газированные напитки. Представители этих компаний протестуют против повышения акцизного налога, который, в свою очередь, приведет к росту себестоимости газированных напитков, и как следствие к снижению объемов их потребления.

Напомним, что согласно предлагаемым поправкам к Налоговому кодексу Армении, предусматривается в скором времени применять акцизный налог

для напитков, которые содержат в себе сахар, а также вкусовые и ароматические добавки.