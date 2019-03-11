Понедельник, 11 Марта 2019 16:32

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, в качестве медиаторов никогда не отличались жесткими заявлениями, даже во время самых серьезных столкновений, к примеру, апрельской войны 2016 года.

Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил руководитель Армянского филиала Института стран СНГ, политолог Александр Маркаров, коснувшись последнего заявления сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Что касается самого заявления то, по словам политолога, это своеобразное представление тех элементов, которые находятся в "копилке" посредников. С другой стороны, по мнению эксперта, это рефлексия на озвученные руководителями Армении и Азербайджана заявления, сделанные в последний период касательно участия Арцаха в переговорном процессе. "Здесь идет оговорка о том, что любые изменения формата возможны лишь при согласии всех вовлеченных сторон. Посыл посредников в том, что необходимо сохранить существующий переговорный формат по урегулированию карабахской проблемы, и продолжить переговоры по так называемым Мадридским принципам", - отметил политолог.

Маркаров также полагает, что ничего прорывного от предстоящей встречи премьер- министра Армении Никола Пашияна и президента Азербайджана Ильхама Алиева ожидать не стоит. Cкорее всего стороны подтвердят приверженность к продолжению мирного процесса, подчеркнут необходимость снижения напряжения на передовой и выразят готовность идти по пути подготовки населения к миру, но не более.

Отметим, что 9 марта Минские посредники выступили с очередным заявлением, в котором приветствовали договоренности сторон о скорейшей встрече Алиев-Пашинян. В то же время сопредседатели заявили о нецелесообразности изменения переговорного формата, подчеркнув, что конфликт должен быть решен на основе трех основных принципов - неприменения силы, территориальной целостности государств и права народов на самоопределение. Тем не мене, посредники заявили о необходимости включения новых элементов, предусматривающих передачу Азербайджану подконтрольных армянской стороне территорий, возвращение беженцев в эти районы, определение промежуточного статуса Карабаха с отсроченным референдумом по определению его окончательного статуса.

Официальный Ереван, реагируя на заявление посредников, подчеркнул, что за последнее время заметно ужесточился тон заявлений представителей различных государственных структур Азербайджана относительно процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "Заметный акцент делается на принципы применения силы или угрозы силой, военное решение конфликта, заявления максималистского, неконструктивного характера, что достойно осуждения. Именно это нашло свое отражение в последнем заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Многочисленные конструктивные заявления армянской стороны, в том числе на уровне премьер-министра так и остаются без отклика с азербайджанской стороны. Баку заявляет, что "фактор силы всегда был и остается на повестке дня", "военный фактор занимает особое место в решении конфликта", "сила рождает право" и так далее.

Более того, на фоне заявления о намечающейся встрече глав государств, Азербайджан начинает военные учения наступательного характера, о которых не было проинформировано, вопреки международным обязательствам. В то время как премьер-министр Армении с трибуны Европарламента заявляет о необходимости внедрения культуры диалога, толерантности и взаимных уступок в нашем регионе, из Баку поступают угрозы о том, что они могут подготовить население не к миру, а к решению конфликта другими путями. Подобная риторика, отмечается в заявлении МИД РА, так же как и заявления Баку, сделанные с максималистской, неконструктивной позиции, не способствуют формированию соответствующей атмосферы для переговоров.

Армения, говорится в документе, неоднократно заявляла, что не приемлет такие подходы, а также принуждение к переговорам "под дулом пистолета". Армения всегда озвучивала свою приверженность и поддерживала исключительно мирное урегулирование конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в котором нашими приоритетами являются безопасность и статус Арцаха. Ярким доказательством нашей приверженности является то, что мирный процесс не только не был приостановлен после Бархатной революции в Армении, но и приобрел новую динамику. Закрепленные в Душанбе, а до этого в саммитах Вены и Санкт- Петербурга, принципы формирования атмосферы доверия, внедрения механизмов по снижению рисков и предотвращения инцидентов, а также мер по укреплению взаимного доверия остаются актуальными", - подчеркивалось в заявлении пресс-секретаря МИД Армении Анны Нагдалян.

Баку также не оставил без реакции заявление минских посредников. <Азербайджан приветствует заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которое является сигналом для Армении. Хотелось бы отметить, что Азербайджан привержен переговорному процессу и всегда готов к субстантивным переговорам. Азербайджанская сторона поддерживает усилия сопредседателей в области урегулирования конфликта путем интенсивных переговоров, направленных на достижение результата.

В Баку сочли, что данное заявление сопредседателей Минской группы служит сигналом для Армении, и «мы приветствуем это». Принимая сопредседателей Минской группы, «президент Ильхам Алиев довел до их внимания позицию нашей страны. Переговоры по урегулированию конфликта проводятся между Арменией и Азербайджаном. Формат переговоров остается неизменным. Попытки привлечения пресловутого режима, созданного на оккупированных территориях нашей страны, к переговорам и изменения формата неприемлемы", - так прокомментировала официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, заявление сопредседателей.

Она обратила внимания на то, что в заявлении сопредседателей указаны шаги, которые следует предпринять в связи с урегулированием конфликта. «B качестве одного из первоначальных шагов предусматривается освобождение от оккупации территорий, прилегающих к Нагорно-Карабахскому региону Азербайджана, и возвращение в родные места насильно изгнанных с этих территорий вынужденных переселенцев. Что касается статуса Нагорного Карабаха, то он может стать темой обсуждений без нарушения территориальной целостности Азербайджана».

Неоднократно излагая свою позицию по данному вопросу, Азербайджан заявлял, что обе общины Нагорного Карабаха - азербайджанская и армянская должны определить статус данного региона в рамках территориальной целостности нашей страны. Как известно, принцип самоопределения народов не должен нарушать принципа территориальной целостности государств. B заявлении сопредседателей также за основу принимается Хельсинский заключительный акт. B этом документе, подчеркивает МИД АР, отмечается необходимость "уважения самоопределения народов согласно принципам и целям Устава ООН, соответствующим нормам международного права, в том числе территориальной целостности государств".

Что касается заинтересованных сторон в процессе переговоров по урегулированию конфликта, то ими являются азербайджанская и армянская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, которые обладают равными правами", - резюмировала представитель МИД АР Абдуллаева.