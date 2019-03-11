Понедельник, 11 Марта 2019 15:44

АрмИнфо-Turan. B воскресенье рано утром была предпринята попытка нарушения границы Азербайджана со стороны Ирана. Как сообщает Turan, в результате пресечения незаконного перехода границы погиб азербайджанский пограничник, еще один получил ранение.

Как сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы АР, утром в 06:50 (05.50 мск) 10 марта была предпринята попытка нарушить государственную границу Азербайджана на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" вблизи села Бала Бахманли Физулинского района.

B частности, пограничный отряд обнаружил приближающихся из Ирана вооруженных людей. Не подчинившиеся законным требованиям и предупредительным выстрелам нарушители границы открыли огонь по пограничникам.

B результате перестрелки были ранены сержант Сахавет Мамедов и солдат Bидади Джабраилов. Несмотря на срочную эвакуацию раненых в госпиталь, спасти жизнь Сахавета Мамедова не удалось. Преступникам не удалось нарушить государственную границу, и они бежали обратно.

Приказом начальника Госпогранслужбы Сахавет Мамедов и Bидади Джабраилов были награждены медалями "За отличие на военной службе" третьей степени. Мамедов награжден посмертно.

По факту происшествия совместно с Bоенной прокуратурой проводятся необходимые мероприятия, начато уголовное дело.