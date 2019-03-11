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АрмИнфо. 11 марта председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял сопредседателя Армянской Ассамблеи Америки (Armenian Assembly of America) Энтони Барсамяна.
На встрече также присутствовала региональный директор Ассамблеи Арпи Варданян. Председатель НС высоко оценил значительный вклад и многолетнюю патриотическую деятельность АSA в деле укрепления связей Родина - Спюрк (Диаспора). А.Мирзоян выразил уверенность, что Ассамблея и впредь продолжит деятельность на благо Армении и всего армянства. Э.Барсамян представил осуществляемые АSA программы и работы. Стороны обратились к динамично развивающимся армяно-американским отношениям, возможностям их укрепления и углубления, к деятельности Ассамблеи в решении важнейших панармянских проблем как в США, так и в международных структурах. Собеседники обменялись мнениями в поисках более эффективных путей сотрудничества.
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|Сотрудники Национального института образования Армении против решения Минобразования о трансформировании нацинститута в фонд
|Эдмон Марукян: Новое правительство уже успело дважды нарушить Конституцию Армении
|Парламентские фракции Армении расходятся во мнениях относительно заявления Минской группы ОБСЕ
|SIPRI: Азербайджан вошел в список крупнейших импортеров вооружения
|В Арцахе состоится внеочередное заседание Совбеза Армении
|Делегация во главе с начальником войск РБХЗ ВС России находится в Ереване
|Давид Тоноян и Энтони Барсамян обсудили перспективы сотрудничества между МО и ААА
|В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии
|Минобороны РФ опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации "Идлиб"
|США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана
|МИД Армении выражает соболезнования Эфиопии в связи с крушением Boeing 737- 800MAX Ethiopian Airlines
|МИД: Никаких политических подтекстов в согласовании плана сотрудничества между Арменией и НАТО в рамках IPAP нет
|Посол Германии: К сожалению, о деятельности НАТО в Армении информированы в узких кругах общества
|В Армении предотвращена попытка провоза 109 граммов наркотического препарата метамфетамин
|Производители газированных напитков протестуют против повышения акцизного налога
|МО: НАТО продолжает оставаться важным партнером для Армении
|МО: Армения не планирует расширения миротворческой миссии в Афганистане
|Весна в Париже. IDBank совместно с Mastercard разыгрывает путевку в парижский Диснейленд на 4 персоны
|111 выдающихся людей со всего мира стали послами доброй воли форума "Аврора", который пройдет в Армении в октябре
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го марта
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|Тегеран озвучил ожидания от ЕС
|Эрдоган: Причина давления США на Анкару - независимый курс
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|Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с очередным заявлением, напомнив о возвращении территорий и статусе Нагорного Карабаха
|Лотта Йонссон Форнарвей: Ратификация CEPA со стороны парламента Швеции не заставит себя долго ждать
|Вице-спикер парламента Швеции отдала дань уважения жертвам Геноцида армян в Османской империи
|Иран и Азербайджан обсуждают региональные, международные проблемы
|Минобороны Армении считает планируемые военные учения Азербайджана попыткой давления на Ереван
|Армянская ассамблея США высоко оценила резолюцию, поддерживающую отношения Арцаха и США
|Саперу из Армении, пострадавшему в результате взрыва мины в Сирии, ампутирована правая стопа
|Министр обороны Армении и посол ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере обороны
|Америабанк в 2018 году на благотворительные и социальные программы инвестировал 94.2 млн. драмов
|Глава Минздрава Армении настаивает: повышение цен на табак предотвратит случаи преждевременной смерти
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