Понедельник, 11 Марта 2019 15:41

АрмИнфо. Никто не говорил о бесплатном лечении онкологических заболеваний, государство берет на себя только оплату операций. Об этом 11 марта на заседании комиссии по защите прав человека и общественным вопросам заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

Он отметил, что ранее государство оплачивало всего лишь 20% от стоимости операции, а остальную часть выплачивал сам пациент. В этом году на лечение онкологических заболеваний из бюджета Армении было выделено дополнительно 700 млн драмов, вдобавок к прошлогодним 1.1 млрд. "200 млн из этой суммы было решено выделить на лучевую терапию, а 500 млн на операции. Это означает, что если раньше пациент платил около 80% от стоимости операции, то сейчас данную сумму вместо него выплачивает государство", - подчеркнул Торосян.

Министр здравоохранения также заметил, что на сегодняшний день сооплата еще актуальна в сфере химеотерапии, лучевой терапии и других методов лечения онкозаболеваний. "Ну, в ближайшем будущем о бесплатном лечении онкологии вообще не может быть и речи. Однако, не исключено, что в будущем, когда финансирование сферы здравоохранения увеличится, можно будет подумать о снятии сооплаты и с некоторых других методов лечения онкологии",- отметил Торосян.

До тех пор же 200 млн, которые выделены на оплату лучевой терапии линейными ускорителями, будут хватать лишь на лечение 200-300 пациентов в год, в то время как нуждающихся в этой терапии намного больше - около 5000-6000 человек.

Торосян также сообщил, что химиотерапия для детей с онкоболезнями будет проводится бесплатно. Но лекарства для химиотерапии будут вынуждены покупать пациенты или их родственники