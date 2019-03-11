Понедельник, 11 Марта 2019 15:39

АрмИнфо. Армения должна стремиться к уровню отношений с Израилем, исключающим продажу израильских вооружений нашему противнику -Азербайджану. Подобное мнение выразил АрмИнфо председатель НПО "Международный центр человеческого развития", советник президента Армении Теван Погосян.

На днях в интервью The Jerusalem Post, находящийся с визитом в Израиле замглавы МИД Армении Григор Ованнисян заявил, что стремление Армении прекратить израильские поставки вооружений Азербайджану никоим образом не являются условием для улучшения отношений с Израилем. "Мы хотим, чтобы наши друзья знали, что продажа оружия Азербайджану выходит за рамки деловой сделки и имеет для нас последствия. Армения также не исключает возможности сотрудничества с оборонным сектором Израиля", - заявил армянский дипломат.

Израиль официально поставляет оружие Азербайджану с 2012 года. Общая сумма поставок за эти годы составила порядка $4 млрд. Согласно последним данным отдела оборонного экспорта Министерства обороны Израиля, в 2017 году на Азербайджан пришлось 13% от общего израильского экспорта вооружений в $9,1 млрд. Тем самым Азербайджан занял третье место после Индии и Вьетнама среди импортеров израильских вооружений. Израиль является вторым после России партнером Азербайджана на мировом оружейном рынке, лишь на миллиард уступая общим российским оборонным контрактам с Баку в $5 млрд.

Баку в основном закупает у Израиля БПЛА, бронетехнику, средства радиоэлектронной разведки, ПВО, противотанковые ракеты. В начале июня 2018 года в Баку прошла презентация израильского оперативно-тактического комплекса LORA с максимальной дальностью действия в 300 км. А израильская компания Aeronautics и министерство оборонной промышленности Азербайджана с 2018 года реализуют совместный проект AZAD Systems по созданию на территории Азербайджана беспилотной авиатехники. Последним израильским приобретением Баку стали 50 ракет к 4 пусковым установкамLORA и 100 лёгких, ударных беспилотников "SkyStriker".

"Соответственно, мы не должны ставить этот вопрос на стадии переговоров в направлении углубления собственных отношений с Израилем. Да, Армения должна сделать все возможное для прекращения поставок израильских вооружений в Азербайджан, однако это надо делать исключительно посредством дипломатических усилий, посредством повышения собственной значимости и как результат значимости дипломатических отношений. Лишь таким образом, мы сможем преодолевать сложности, и даже использовать некоторые из них в интересах Армении",

- подчеркнул он.

По оценкам Погосяна, сегодня открытие армянского посольства и активная работа в Израиле полностью исходит из интересов Армении. Аналогичной позиции, на его взгляд, придерживаются и в Израиле, тем более, что обе страны уже давно имеют аккредитованных послов. В этом свете, советник уверен, что открытие армянского посольства в Израиле повлечет за собой ответный шаг Иерусалима.

"С обретением независимости, Армения преодолевала и не такие сложности. Думаю, преодолеем и существующие. Соответственно, чем быстрее мы начнем работать с Израилем, тем правильнее это будет для нас. В конце концов, армянское посольство в России никак не помешало многомиллиардным поставкам российских вооружений тому же Азербайджану. Поэтому активная работа нашим дипломатам предстоит не только в Израиле", - подытожил Погосян.

На днях Израиль посетила армянская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Армении Григором Ованнисяном. В ходе визита был обсужден вопрос открытия посольства в Израиле с целью вывода отношений на новый, более высокий уровень. В ходе встреч в Иерусалиме армянская делегация также обсудила организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль.