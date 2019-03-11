Понедельник, 11 Марта 2019 15:33

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) совместно с MasterCard объявляет об акции, которая даст возможность выиграть сказочное путешествие в волшебную страну Disneyland Paris и гарантированный приз – билеты в кино всем держателям карт MasterCard Банк ВТБ (Армения). Совершая безналичные покупки на сумму 8,000 драмов РА и более с помощью карт MasterCard с 1 марта до 14 апреля и предъявляя чеки, клиенты Банка ВТБ (Армения) смогут получать на месте гарантированные призы, а также участвовать в розыгрыше крупных призов. Собрав и сохранив чеки на сумму 8,000 драмов РА и более каждый, Вы сможете обменять каждые 8 чеков на гарантированные подарки в промо-точках, а также участвовать в лотерее. Взамен на предъявленные 8 чеков Вы получите 2 билета в кино в кинотеатрах Cinema Star и KinoPark и 1 балл, гарантирующих участие в лотерее.

Промо-точки находятся в торговых центрах Dalma Garden Mal и Yerevan Mall и работают с 1 марта до 14 апреля по пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 по 20:00. Победитель станет известен 19-ого апреля в 12:00 по принципу лотереи посредством системы Random Picker.

Не упустите свой шанс отправиться в бесплатное путешествие со всей семьей в Disneyland Paris. Также Вы получите уникальную возможность присутствовать на шоу-открытии тематического парка Walt Disney Studio Park в Disneyland Paris.

Узнать больше об акции Вы сможете на сайте официального партнера Банка ВТБ (Армения) – Mastercard.

Напомним, что Банк ВТБ (Армения) объявил акцию по картам MasterCard, согласно которой до 01.04.2019 можно приобрести карты MasterCard Gold по тарифам карт MasterCard Standard, с годовым обслуживанием всего 5 900 драмов РА вместо 25 000 драмов РА.

Подробную информацию об условиях и тарифах акции о приобретении MasterCard Gold можно узнать в филиалах Банка ВТБ (Армения), на официальном сайте www.vtb.am и в Контактном центре Банка по номеру 87-87.