Понедельник, 11 Марта 2019 15:30

АрмИнфо. Сотрудники Национального института образования Армении выразили протест в связи решением Минобразования о трансформировании Нацинститута образования (НИО) в фонд.

В открытом письме премьер-министру страны они подчеркнули, что НИО является одной из главных структур системы образования, и трудно представить реализацию общего образования без этой структуры. Институт является стратегически важным учреждением в области образования, так как обеспечивает эффективную разработку образовательной политики. Как пишут авторы письма, <бархатная революция> была направлена также и на развитие образования, на поднятие сегодняшней <слабой, некачественной> системы образования на новый уровень, придав ей новое качество.

По их мнению, правительство и минобразования руководствуются принципом: <Есть структура, есть проблема, нет структуры, нет проблемы>. <Если мы будем отталкиваться от этой логики, то все структуры страны имеют проблемы, и это естественно. Наше открытое письмо направлено премьер-министру Армении, и мы ожидаем от него разумного, незамедлительного и обоснованного ответа>, - говорится в письме. В прошлом году, как отмечается в нем, несмотря на наличие средств, институту отказали в публикации научных и методических журналов, приостановлены обучающие курсы.

<Можно ли устранить такую мощную и успешную конструкцию одним выстрелом? Кто и каким образом оценил неэффективность работы института, и в результате каких исследований было принято это заключение. И самое главное, что будет с судьбами работников после этого решения. Постановления правительства пока нет, но сотрудники института были осведомлены, что с 1 апреля больше работать не будут>, - негодуют авторы письма.

Вместе с тем, как сообщил АрмИнфо пресс-секретарь министра образования Лусине Маркарян, в ближайшее время намечена встреча министра Араика Арутюняна с сотрудниками Национального института образования, в ходе которой состоится обсуждение широкого круга вопросов и дальнейшие шаги в направлении реформирования научной образовательной базы. Министерство проинформирует общественность о результатах обсуждений.