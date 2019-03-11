Понедельник, 11 Марта 2019 15:25

АрмИнфо. Новое правительство уже успело дважды нарушить Конституцию Армении. Об этом 11 марта в ходе брифинга в Национальном Собрании заявил глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

Он отметил, что первое нарушение заключается в том, что правительство в течение 5 дней должно было представить президенту имена всех 18 членов кабмина. "Меж тем были представлены имена лишь 12 членов", - подчеркнул депутат.

Второй раз, по словам Марукяна, Конституция была нарушена на прошлой неделе, когда во время правительственного часа в парламенте, в нем участвовали и.о. министров. Меж тем, по утверждению депутата, это является нарушением Конституции.