Понедельник, 11 Марта 2019 15:23

АрмИнфо. Парламентские фракции Армении расходятся во мнениях относительно последнего заявления Минской группы ОБСЕ.

"Последнее заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ вызывает у нас беспокойство",- заявила на брифинге в Национальном Собрании депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян. Беспокойство "процветающих" депутатов, в частности, вызвал тот факт, что в заявлении не упоминалось о Венских и Санкт- Петербургских договоренностях по созданию атмосферы доверия на передовой. "Тот факт, что последнее заявление посредников в Баку восприняли с большим воодушевлением, уже о многом говорит", - подчеркнула Тоноян. Она также подчеркнула, что положения об уступках с армянской стороны, нашедшие место в заявлении сопредседателей, не приемлемы на фоне милитаристских угроз Баку.

"Хочу заметить, что единственным решением карабахского вопроса является международное признание Республики Арцах, иного мнения тут быть не может", - подчеркнула Тоноян, добавив, что судьбу Карабаха нельзя решать без учета мнения карабахцев.

В свою очередь депутат от фракции правящего блока "Мой шаг", глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян напротив, заявил, что ничего из ряда вон выходящего в заявлении сопредседателей Минской группы не было. "Это позиция посредников, но не позиция Армении. Позицию Армении не раз озвучивал премьер-министр Никол Пашинян. Во время переговорного процесса стороны, могут выражать различные подходы по карабахскому урегулированию, но пока, это всего лишь предложения", - подчеркнул Варданян. Процитировав Пашиняна, он подчеркнул, что в результате переговоров должно быть найдено такое решение, которое удовлетворит народы Армении, Арцаха и Азербайджан. "Хочу отметить, что своим заявлением сопредседатели Минской группы всего лишь подвели итоги повестки, которая имела место до "бархатной" революции в стране", - подчеркнул Варданян.

Касаясь положения, в котором посредники говорят о нецелесообразности изменения переговорного формата, депутат предположил, что речь в данном случае идет о формате самой Минской группы ОБСЕ. В тоже время Варданян оценил заявление скорее положительно, так как в нем есть призыв к сторонам по исключительно мирному урегулированию конфликта на основе Хельсинксих принципов.

"Хочу отметить, что подобные заявления делались и раньше, и не нужно отрывать мысли из контекста, пытаться сделать из него сенсацию. Это обычное дипломатическое заявление", - подчеркнул Варданян.

Глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян заявил, что данное заявление вряд ли можно назвать положительным. "В заявлении есть сразу несколько пунктов, которые вызывают беспокойство. Ну, взять, к примеру, хотя бы тот факт, что в заявлении говорится о необходимости проведения нового референдума о статусе Арцаха, в то время, как в 1991 году референдум был проведен, на его основе Арцах самоопределился, и никто не имеет права игнорировать его", - подчеркнул депутат.

Марукян заметил, что заявление посредников о невозможности изменения формата переговоров было на руку Баку. Депутат выразил беспокойство и в связи с положением о передаче Азербайджану подконтрольных Арцаху территорий. При этом Марукян заметил, что ситуация усложняется тем, что судьбу Арцаха пытаются решить без его участия. А это невозможно. Кроме того, заметил он, в позициях сторон есть жесткое противостояние, Азербайджан не готов признать независимость Арцаха, Армения не пойдет на территориальные уступки. "Но вести переговоры лучше, чем воевать", - заключил Марукян. Отметим, что в последнем заявлении Минской группы ОБСЕ, в частности, говорится о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров, о передаче подконтрольных армянской стороне территорий, об отсроченном референдуме по статусу Нагорного Карабаха и возвращении беженцев в места своего раннего проживания