Понедельник, 11 Марта 2019 15:17

АрмИнфо. Азербайджана вошел в список крупнейших импортеров вооружения. Об этом говоря данные доклада Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о состоянии мирового оружейного экспорта.

Согласно докладу, Азербайджан занимает 23 строчку из 40 крупнейших импортеров вооружения в 2014-2018 годах. При этом крупнейшими поставщиками оружия Азербайджану являются Россия, Израиль и Турция.

В пятерку крупнейших импортеров вооружения в 2014-2018 годах вошли Саудовская Аравия, Индия, Египет, Австралия и Алжир.

Как ранее писало АрмИнфо, согласно опубликованному докладу, в пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 75% продаж в 2014-2018 годах. При этом совокупный объем США и России - 57%.

По данным экспертов, объем международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014-2018годах вырос на 7,8% по сравнению с 2009-2013 годами на 23% по сравнению с 2004-2008 годами. Отмечается, что за минувшую пятилетку поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с2009-2013 годами, в то же время поставки оружия в другие регионы сократились.

Согласно докладу, доля США на рынке вооружений увеличилась на 6%, составив 36%. Более половины экспорта США (52%) приходилось на Ближний Восток.

Доля России на рынке в 2014-2018 годы, наоборот, сократилась на 17%

по сравнению с 2009-2013 годами. Отмечается, что это произошло

частично из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой. За

прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. 55%

общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Франция и Германия нарастили экспорт в 2014-2018 годах на 43% и 13% соответственно. Совокупный объем экспорта стран ЕС составил 27% от мирового. Китай, который замыкает пятерку крупнейших экспортеров, увеличил продажи на 2,7%. В минувшую пятилетку существенно вырос экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции (60%, 94% и 170%).