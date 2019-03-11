Понедельник, 11 Марта 2019 14:02

АрмИнфо. 12 марта в Арцахе состоится внеочередное заседание Совбеза Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян с семьей на вертолете уже прибыли в Арцах. Там же находится и глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян. Остальные члены Совбеза прибудут в Арцах сегодня вечером.

Примечательно, что до этого порядка 10 дней в Арцахе находился и третий президент Армении Серж Саргсян, который вернулся в РА лишь накануне.

По информации АрмИнфо, на заседании Совбеза будет обсуждено последнее заявление Минской группы ОБСЕ, в котором, в частности, говорилось о нецелесообразности изменения нынешнего формата переговоров, о передаче подконтрольных армянской стороне территорий, об отсроченном референдуме по статусу Нагорного Карабаха и возвращении беженцев в места своего раннего проживания.