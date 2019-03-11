Понедельник, 11 Марта 2019 13:52

АрмИнфо.Делегация во главе с начальником войск радиационной, химической и биологической защиты (РБХЗ) ВС РФ Игорем Кирилловым находится в Ереване для участия в двусторонних обсуждениях, запланированных на 10-13 марта.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МО РА, Кириллов 11 марта встретился с первым заместителем начальника Шенштаба ВС РА Оником Гаспаряном.

На встрече обсуждались текущее состояние сотрудничества Армении и России в области РХБЗ, а также перспективы развития сотрудничества.