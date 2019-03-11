Понедельник, 11 Марта 2019 13:32

АрмИнфо. В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии, в том числе 2286 первичных видов на жительство, — заявил посол Грузии в Греции Иосебу Нанобашвили в своём обращении к грузинским гражданам, проживающим в Греции.



Как отмечает посол, для диппредставительства Грузии приоритетным является вопрос содействия легализации граждан Грузии, проживающих в Греции.



«Мы плодотворно сотрудничаем со всеми соответствующими структурами Греческой Республики, включая министерства Миграционной политики и Министерство внутренних дел, с греческим парламентом.

В рамках этого сотрудничества с греческими коллегами интенсивно рассматриваем такие вопросы, как упрощение выдачи видов на жительство нашим соотечественникам, ускорение рассмотрения обращений граждан Грузии, укрепление позитивного отношения к нашим гражданам со стороны государственных учреждений Греции и т. д.», — говорится в обращении.