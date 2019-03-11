Понедельник, 11 Марта 2019 13:22

АрмИнфо. Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) опубликовал новый доклад о состоянии мирового оружейного экспорта. Как и годом ранее, в пятерку крупнейших экспортеров вооружений вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай, которые обеспечили 75% продаж в 2014–2018 годах. При этом совокупный объем США и России — 57%. Передает "Коммерсант".

По данным экспертов, объем международных поставок основных видов обычных вооружений в 2014–2018 годах вырос на 7,8% по сравнению с 2009–2013 годами на 23% по сравнению с 2004–2008 годами. Отмечается, что за минувшую пятилетку поставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009–2013 годами, в то же время поставки оружия в другие регионы сократились.

Согласно докладу, доля США на рынке вооружений увеличилась на 6%, составив 36%. Более половины экспорта США (52%) приходилось на Ближний Восток.

«США еще больше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия. За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и большое количество управляемых бомб»,— приводятся в пресс-релизе слова директора программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран.

Доля России на рынке в 2014–2018 годы, наоборот, сократилась на 17% по сравнению с 2009–2013 годами. Отмечается, что это произошло частично из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой. За прошедшие пять лет Россия поставляла вооружения в 48 стран. 55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир.

Франция и Германия нарастили экспорт в 2014–2018 годах на 43% и 13% соответственно. Совокупный объем экспорта стран ЕС составил 27% от мирового. Китай, который замыкает пятерку крупнейших экспортеров, увеличил продажи на 2,7%. В минувшую пятилетку существенно вырос экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции (60%, 94% и 170%).

Крупнейшими импортерами стали Саудовская Аравия (+192% в сравнении с 2009–2013 годами), Египет (+206%), Израиль(+354%), Катар (+225%) и Ирак (+159%). На страны Азии и Океании в 2014–2018 годах пришлось 40% глобального объема военных поставок.