Понедельник, 11 Марта 2019 12:59

АрмИнфо.Официальный Ереван выражает соболезнования Эфиопии в связи с крушением Boeing 737-800MAX авиакомпании Ethiopian Airlines со 157 человеками на борту в Найроби.

"Мы глубоко опечалены новостью о крушении самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, направляющегося в Найроби. Мы выражаем наши искренние соболезнования дружественному народу Эфиопии, желаем мужества терпения родным и близким погибших", - говорится в сообщении МИД Армении, опубликованном в Twitter.

В Африке в воскресенье, 10 марта, потерпел крушение самолет Boeing 737-800MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились, предположительно, 8 членов экипажа и 149 пассажиров. Это граждане 35 государств. Борт, выполнявший рейс ET 302/10 Аддис-Абеба - Найроби, рухнул в районе города Дэбрэ-Зэйт (Бишофту) в 08.44 по местному времени - через шесть минут после взлета. В результате авиакатастрофы никто не выжил.