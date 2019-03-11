Понедельник, 11 Марта 2019 12:55

АрмИнфо.Никаких политических подтекстов в согласовании плана сотрудничества между Арменией и НАТО в рамках программы "Индивидуальный план партнёрства" (IPAP) нет. Об этом 11 марта на пресс-конференции в Ереване, посвященной открытию недели НАТО заявил начальник Управления контроля над вооружениями и международной безопасности Министерства иностранных дел Армении Армен Едигарян.

По его словам, сейчас подходит к завершению реализация 5-ой программы, и скорее всего уже во второй половине текущего года уже начнется подготовка к началу реализации 6- ой, которая охватит период с 2020 по 2022 гг. "Согласно регламенту, пока новый план не согласован и утвержден, взаимодействие продолжается в рамках старой программы. Приоритеты сотрудничества Армения-НАТО в программе армянского правительства свидетельствуют об отсутствии каких-либо политических вопросов в наших отношениях. Это всеобъемлющий документ, требующий согласований, однако всё идет по графику и в соответствующем русле", - заверил Едигарян.

В свою очередь начальник управления по оборонной политике Министерства обороны Армении Левон Айвазян считает, что согласование плана сотрудничества осуществляется в соответствии с графиком. "Естественно, что на этот процесс воздействуют бюрократические проволочки, но не более того. Даже при большом желании в этом процессе невозможно узреть политических подтекстов ", - резюмировал Айвазян.

Сотрудничество между Арменией и НАТО в настоящее время строится в соответствии с планом индивидуального партнерства (Individual Partnership Action Plan - IPAP) Армения- НАТО, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в IPAP предполагает проведение периодических консультаций с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы.

IPAP на 2017-2019 гг был подписан в апреле 2017 года.