Понедельник, 11 Марта 2019 12:53

АрмИнфо. В программе правительства Армении четко демонстрируется политика страны в отношении НАТО. Об этом 11 марта на пресс- конференции в Ереване, приуроченной неделе НАТО, заявил посол Германии в Армении Матиас Кислер.

Он напомнил об участии армянского контингента в миротворческих миссиях НАТО.

Вместе с тем дипломат выразил сожаление недостаточным уровнем информированности армянского общества об отношениях Армения-НАТО. "К сожалению, о деятельности Североатлантического альянса в Армении информированы в узких кругах общества, и будем надеяться, что мероприятия, проводимые в рамках недели НАТО, позволят повысить информированность и увеличить вовлеченность в различные мероприятия", - отметил дипломат.

В свою очередь заместитель руководителя офиса по связи НАТО на Южном Кавказе Розария Пульизи констатировала, что проведении недели НАТО в Армении стало доброй традицией. "Проведение мероприятий в рамках недели НАТО нацелено на повышение информированности о нашей содержательной повестке взаимодействия. В рамках недели НАТО планируется проведение ряда мероприятий, в том числе посвященных укреплению дисциплины в ВС, борьбе с коррупцией, хотя после "бархатной" революции в РА и осуществленных масштабных изменений, мы вряд ли сможем сделать больше", - отметила она.

При этом Пульизи добавила, что из Брюсселя в Ереван прибыла достаточно представительская делегация НАТО, и спецпредставитель Генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Джеймс Аппатурай сегодня проведет встречи с высшим руководством страны.