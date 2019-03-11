Понедельник, 11 Марта 2019 12:53

АрмИнфо. В Армении предотвращена попытка провоза 109 граммов наркотического препарата метамфетамин. Об этом сообщила пресс-служба Комитета государственных доходов РА.

Согласно источнику, попытка была предотвращена сотрудниками оперативной разведки управления по борьбе с контрабандой Комитета осударственных доходов, работниками Сюникских региональных отделов и российскими пограничниками на приграничной зоне "Агарак" осударственной границы Армении. В результате проведенного контроля за прибывшим из Ирана гражданином Армении Г.В. были выявлены два полиэтиленовых пакета с порошком белого цвета общим весом 109 граммов метамфетамина.

По данному факту в следственном управлении КГД возбуждено уголовное дело по признакам 1-ой части 267.1 статьи Уголовного кодекса РА.