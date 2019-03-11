Понедельник, 11 Марта 2019 12:51

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении проходит акция протеста представители компаний, производящих газированные напитки.

Представители этих компаний протестуют против повышения акцизного налога, который, в свою очередь, приведет к росту себестоимости газированных напитков, и как следствие к снижению объемов их потребления.

В руках протестующих плакаты с надписями <Я против подражания лимонада>, <Я становлюсь безработным>, <Правительство убивает средний бизнес>, <Нет подорожанию газированных напитков> и другие.