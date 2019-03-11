Понедельник, 11 Марта 2019 11:34

АрмИнфо. НАТО продолжает оставаться важным партнером для Армении. Об этом 11 марта в ходе пресс-конференции в Ереване, посвященной открытию недели НАТО, заявил начальник управления по оборонной политике Министерства обороны Армении Левон Айвазян.

Он напомнил, что между Арменией и Североатлантическим альянсом сложилось многостороннее сотрудничество, львиная доля которой касается оборонной сферы.

"Мы эффективно продолжаем сотрудничество во многих областях. НАТО содействует нам в проведении реформ по ряду направлений, оказывая консультации и экспертную помощь", - подчеркнул он. Айвазян также напомнил, что Армения участвует в миротворческих миссиях НАТО в Афганистане и Косово.