Понедельник, 11 Марта 2019 11:34

АрмИнфо. Армения не планирует расширения миротворческой миссии, вовлеченной в операцию "Решительное содействие" в Афганистане. Об этом 11 марта в ходе пресс-конференции в Ереване, посвященной открытию недели НАТО, заявил начальник управления по оборонной политике Министерства обороны Армении Левон Айвазян.

По его словам, сегодня такой необходимости нет. Он напомнил, что количество миротворческих сил определяется необходимостью их вовлечения в ту или иную операцию, и сегодня нет необходимости в увеличении численности контингента.

Он также затруднился сказать, сколько времени еще армянские контингент будет находиться в Афганистане. "Наши миротворцы останутся в Афганистане до тех пор, пока в этом будет необходимость. Сказать какие-то сроки сложно", - резюмировал Айвазян.

Напомним, что Армения участвует в миротворческой миссии НАТО в Афганистане с февраля 2010 года. Изначально в Афганистане находились 40 военнослужащих Армении. В июне 2011 года их число увеличилось до 81 человека, которые несли службу на военной базе в Мазари-Шарифе на севере страны. Армянский контингент обеспечивал безопасность аэропорта Мазари-Шарифа, нес патрульную службу и контролировал пропускные пункты.

В августе 2012 года миссия армянского контингента в Мазари-Шарифе закончилась. В том же месяце новый контингент войск Армении в составе 131 человека отправился в Афганистан для несения службы на военной базе Майк-Cпэнн. Армянские миротворцы обороняют контрольно-пропускной пункт военной базы и прилегающую территорию. Все расходы по подготовке и техническому обеспечению контингента миротворческих сил Армении в Афганистане взяла на себя Германия.