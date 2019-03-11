Понедельник, 11 Марта 2019 11:29

АрмИнфо.IDBank, участвуя в акции ՛՛Весна в Париже՛՛ от Mastercard, дает возможность своим картодержателям Mastercard выиграть путевку в парижский Диснейленд на 4 персоны.

С 1-го марта по 14-ое апреля делайте покупки картами Mastercard, соберите 8 купонов стоимостью 8000 драм и более, зарегистрируйте их у промоутеров и обменяйте на билеты в CinemaStar или KinoPark. Зарегистрируйте как можно больше купонов и, кроме гарантированных подарков, получите возможность участвовать в розыгрыше и выиграть 4 билета в парижский Диснейленд и провести весенние выходные в Париже.

Зарегистрировать купоны и получить билеты в кино можно с 8-го марта по 14-ое апреля по пятницам, субботам и воскресеньям с 12:00 – 20:00 в Далма Гарден молле и Ереван молле.

Главный приз – путевка в Диснейленд, будет разыгран 19-го апреля в 12:00 по программе Random Picker. Имя победителя будет опубликовано в тот же день на сайте www.mastercard.com.

Исполни свою мечту, сделай покупки картой Mastercard и у тебя будет возможность всей семьей открыть главные ворота World Disney Studios Park и провести головокружительные каникулы в одной из самых сказочных точек мира.

Карты Mastercard IDBank-а можно получить в любом филиале Банка. Подробности на сайте: www.idbank.am