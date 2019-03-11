|В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии
|Минобороны РФ опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации "Идлиб"
|США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана
|МИД Армении выражает соболезнования Эфиопии в связи с крушением Boeing 737- 800MAX Ethiopian Airlines
|МИД: Никаких политических подтекстов в согласовании плана сотрудничества между Арменией и НАТО в рамках IPAP нет
|Посол Германии: К сожалению, о деятельности НАТО в Армении информированы в узких кругах общества
|В Армении предотвращена попытка провоза 109 граммов наркотического препарата метамфетамин
|Производители газированных напитков протестуют против повышения акцизного налога
|МО: НАТО продолжает оставаться важным партнером для Армении
|МО: Армения не планирует расширения миротворческой миссии в Афганистане
|'Весна в Париже'. IDBank совместно с Mastercard разыгрывает путевку в парижский Диснейленд на 4 персоны
|111 выдающихся людей со всего мира стали послами доброй воли форума "Аврора", который пройдет в Армении в октябре
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го марта
|Авигдор Эскин: В Израиле открывается посольство Армении – это прорыв
|Тегеран озвучил ожидания от ЕС
|Эрдоган: Причина давления США на Анкару - независимый курс
|В Москве проходит митинг за свободный интернет
|В Африке разбился самолет - на борту 157 человек
|Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с очередным заявлением, напомнив о возвращении территорий и статусе Нагорного Карабаха
|Лотта Йонссон Форнарвей: Ратификация CEPA со стороны парламента Швеции не заставит себя долго ждать
|Вице-спикер парламента Швеции отдала дань уважения жертвам Геноцида армян в Османской империи
|Иран и Азербайджан обсуждают региональные, международные проблемы
|Минобороны Армении считает планируемые военные учения Азербайджана попыткой давления на Ереван
|Армянская ассамблея США высоко оценила резолюцию, поддерживающую отношения Арцаха и США
|Саперу из Армении, пострадавшему в результате взрыва мины в Сирии, ампутирована правая стопа
|Министр обороны Армении и посол ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере обороны
|Америабанк в 2018 году на благотворительные и социальные программы инвестировал 94.2 млн. драмов
|Глава Минздрава Армении настаивает: повышение цен на табак предотвратит случаи преждевременной смерти
|За неделю Азербайджан произвел в направлении карабахских позиций более 2300 выстрелов из оружия разного калибра
|Граждане Армении погибли в ДТП в городе Химки Московской области
|БДИПЧ/ОБСЕ опубликовал итоговый доклад по внеочередным выборам в парламент Армении
|ЗАО ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Индия назначила нового посла в Армении
|Глава парламента Арцаха в Бельгии обсудил работу в направлении международного признания НКР
|Омбудсмен Арцаха в Брюсселе обсудил вопросы, касающиеся повышения уровня вовлечения республики в европейские программы
|Вице-председатель Европейской комиссии: ЕС готов углублять партнерские отношения с Арменией в области информационных и высоких технологий
|В Ереванском роддоме Г.Лусаворича прошла акция Womenspire
|Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг вновь взяли под стражу
|Министр ИД Арцаха и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
|Скончался Константинопольский патриарх ААЦ Месроп Мутафян
|Глава Минздрава Армении выразил решительный протест в отношении проекта поправок в Налоговый кодекс
|Глава МИД Азербайджана довел до посла России недовольство Баку в связи с участием представителей Арцаха в заседании "Лазаревского клуба" в Москве
|Аналитик: Реваншизм гниет, разлагается и заражает зловонием армянское общество
|Пашинян: Высокопоставленные должностные лица, будучи осведомленными о планах основать СЭЗ Мегри, успели приобрести сопредельные земли по смешным ценам
|Представители иракской компании и и.о. главы комитета по градостроительству Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер парламента Армении и посол США в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Итальянский парламентарий: Карабахский конфликт - это не территориальный спор, а вопрос физического существования людей, проживающих на этой территории
|Шаварш Кочарян: Армения не отказалась от договоренностей по Карабаху
|Замглавы МИД: Встреча Пашинян-Алиев не запоздает
|13 марта состоится внеочередное заседание Национального Собрания РА
|Юрист: В ЕСПЧ завершены процедуры рассмотрения иска по делу в Чинари против Азербайджана
|Орган предварительного следствия продолжает проверку процесса банкротства компании "Аштарак Кат"
|Юрист: В ЕСПЧ готовится второй иск против АР по делу арестованного в Азербайджане гражданина РА Карена Казаряна
|Юрист: Официальных данных о том, что Азербайджан подаст иск против Армении в ЕСПЧ на 50 млн евро пока нет
|Юрист: Ожидается решение ЕСПЧ по делам Манвела Сарибекяна, Гургена Маркаряна, Мамикона Ходжояна и Артура Бадаляна
|Вице-мэр Еревана: Если водителей автобнусов что-то не устраивает, они могут уволиться с работы
|Beeline проводит весеннюю акцию по продаже смартфона Xiaomi Redmi 6A
|Омбудсмен Арцаха в Европаламенте представил зверства азербайджанских ВС в отношении гражданского населения республики и факты применения запрещенного оружия
|Экс -замминистра здравоохранения Армении арестован по подозрению в злоупотреблении должностным положением
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|В 2018 году Греция выдала вид на жительство 5006 гражданам Грузии
|Минобороны РФ опровергло информацию об ударах ВКС по целям в зоне деэскалации "Идлиб"
|США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире
|Миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг на линии соприкосновения войск НКР и Азербайджана
|МИД Армении выражает соболезнования Эфиопии в связи с крушением Boeing 737- 800MAX Ethiopian Airlines
|МИД: Никаких политических подтекстов в согласовании плана сотрудничества между Арменией и НАТО в рамках IPAP нет
|Посол Германии: К сожалению, о деятельности НАТО в Армении информированы в узких кругах общества
|В Армении предотвращена попытка провоза 109 граммов наркотического препарата метамфетамин
|Производители газированных напитков протестуют против повышения акцизного налога
|МО: НАТО продолжает оставаться важным партнером для Армении
|МО: Армения не планирует расширения миротворческой миссии в Афганистане
|'Весна в Париже'. IDBank совместно с Mastercard разыгрывает путевку в парижский Диснейленд на 4 персоны
|111 выдающихся людей со всего мира стали послами доброй воли форума "Аврора", который пройдет в Армении в октябре
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 11-го марта
|Авигдор Эскин: В Израиле открывается посольство Армении – это прорыв
|Тегеран озвучил ожидания от ЕС
|Эрдоган: Причина давления США на Анкару - независимый курс
|В Москве проходит митинг за свободный интернет
|В Африке разбился самолет - на борту 157 человек
|Сопредседатели МГ ОБСЕ выступили с очередным заявлением, напомнив о возвращении территорий и статусе Нагорного Карабаха
|Лотта Йонссон Форнарвей: Ратификация CEPA со стороны парламента Швеции не заставит себя долго ждать
|Вице-спикер парламента Швеции отдала дань уважения жертвам Геноцида армян в Османской империи
|Иран и Азербайджан обсуждают региональные, международные проблемы
|Минобороны Армении считает планируемые военные учения Азербайджана попыткой давления на Ереван
|Армянская ассамблея США высоко оценила резолюцию, поддерживающую отношения Арцаха и США
|Саперу из Армении, пострадавшему в результате взрыва мины в Сирии, ампутирована правая стопа
|Министр обороны Армении и посол ОАЭ обсудили сотрудничество в сфере обороны
|Америабанк в 2018 году на благотворительные и социальные программы инвестировал 94.2 млн. драмов
|Глава Минздрава Армении настаивает: повышение цен на табак предотвратит случаи преждевременной смерти
|За неделю Азербайджан произвел в направлении карабахских позиций более 2300 выстрелов из оружия разного калибра
|Граждане Армении погибли в ДТП в городе Химки Московской области
|БДИПЧ/ОБСЕ опубликовал итоговый доклад по внеочередным выборам в парламент Армении
|ЗАО ЭСА предупреждает о плановых отключениях
|Индия назначила нового посла в Армении
|Глава парламента Арцаха в Бельгии обсудил работу в направлении международного признания НКР
|Омбудсмен Арцаха в Брюсселе обсудил вопросы, касающиеся повышения уровня вовлечения республики в европейские программы
|Вице-председатель Европейской комиссии: ЕС готов углублять партнерские отношения с Арменией в области информационных и высоких технологий
|В Ереванском роддоме Г.Лусаворича прошла акция Womenspire
|Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг вновь взяли под стражу
|Министр ИД Арцаха и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения ВС Арцаха и Азербайджана
|Скончался Константинопольский патриарх ААЦ Месроп Мутафян
|Глава Минздрава Армении выразил решительный протест в отношении проекта поправок в Налоговый кодекс
|Глава МИД Азербайджана довел до посла России недовольство Баку в связи с участием представителей Арцаха в заседании "Лазаревского клуба" в Москве
|Аналитик: Реваншизм гниет, разлагается и заражает зловонием армянское общество
|Пашинян: Высокопоставленные должностные лица, будучи осведомленными о планах основать СЭЗ Мегри, успели приобрести сопредельные земли по смешным ценам
|Представители иракской компании и и.о. главы комитета по градостроительству Армении обсудили перспективы сотрудничества
|Спикер парламента Армении и посол США в РА обсудили перспективы сотрудничества
|Итальянский парламентарий: Карабахский конфликт - это не территориальный спор, а вопрос физического существования людей, проживающих на этой территории
|Шаварш Кочарян: Армения не отказалась от договоренностей по Карабаху
|Замглавы МИД: Встреча Пашинян-Алиев не запоздает
|13 марта состоится внеочередное заседание Национального Собрания РА
|Юрист: В ЕСПЧ завершены процедуры рассмотрения иска по делу в Чинари против Азербайджана
|Орган предварительного следствия продолжает проверку процесса банкротства компании "Аштарак Кат"
|Юрист: В ЕСПЧ готовится второй иск против АР по делу арестованного в Азербайджане гражданина РА Карена Казаряна
|Юрист: Официальных данных о том, что Азербайджан подаст иск против Армении в ЕСПЧ на 50 млн евро пока нет
|Юрист: Ожидается решение ЕСПЧ по делам Манвела Сарибекяна, Гургена Маркаряна, Мамикона Ходжояна и Артура Бадаляна
|Вице-мэр Еревана: Если водителей автобнусов что-то не устраивает, они могут уволиться с работы
|Beeline проводит весеннюю акцию по продаже смартфона Xiaomi Redmi 6A
|Омбудсмен Арцаха в Европаламенте представил зверства азербайджанских ВС в отношении гражданского населения республики и факты применения запрещенного оружия
|Экс -замминистра здравоохранения Армении арестован по подозрению в злоупотреблении должностным положением
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|Армения, возможно, предложит миру новые модели развития и управления в рамках выдвинутой Президентом концепции “Квантовой политики”
|Нежелание Баку делать “смелые шаги” может означать выбор в пользу сохранения статус-кво, а не окончательного мира
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