Понедельник, 11 Марта 2019 11:28

АрмИнфо.Организаторы Форума "Аврора" с гордостью сообщают, что 111 лидеров и влиятельных представителей политических, академических, деловых кругов и шоу-бизнеса со всего мира присоединились к Форуму <Аврора> в качестве Послов доброй воли, демонстрируя свою готовность решать самые острые глобальные проблемы нашего времени и будущих поколений.

Соучредители Форума "Аврора" Нубар Афеян, Вартан Грегорян и Рубен Варданян приветствуют Послов доброй воли как носителей видения <Авроры>, продвигающих инновационный и эффективный подход к достижению позитивных социальных изменений в Армении и за ее пределами.

На первом форуме "Аврора", который пройдет в Армении с 14 по 21 октября 2019 года, соберутся лидеры мнений и проводники перемен из Армении и других стран для обмена знаниями и опытом. Они также примут участие в учебно-просветительских и культурных мероприятиях, охватывающих различные сферы - здравоохранение и технологии, образование и искусство, экологию и гуманитарную деятельность. Проведение Форума <Аврора> стало возможным благодаря сотрудничеству различных армянских и международных организаций.

"Мы гордимся тем, что создали сообщество объединенных сетевым взаимодействием людей, которые оказали реальное влияние на мир в своей области деятельности, - сказал соучредитель форума "Аврора" Вартан Грегорян. - Послы доброй воли играют решающую роль в превращении Форума <Аврора> в платформу взаимодействия. Они вдохновляют новое поколение на совершение прорыва в достижении глубинных и порой революционных изменений".

Первый Форум <Аврора> совпадает с важным моментом в истории Армении. Ненасильственная передача политической власти в прошлом году приковала внимание всего мира к стране, которая своим примером продемонстрировала, как образованная нация может добиться государственных преобразований мирными средствами. "Бархатная революция", богатое культурное и историческое наследие Армении в сочетании с ее расположением на перекрестке между Востоком и Западом

- все это сделало одну из самых маленьких по территории и численности населения стран в мире Страной года - 2018 по версии журнала The Economist. Уникальность момента позволяет привлечь внимание участников Форума "Аврора" к тому, каких социальных изменений можно достигнуть и какие решения можно найти, если объединить национальные и международные усилия и ресурсы ради всеобщего прогресса.

"Нет более подходящего момента, чтобы приветствовать творцов перемен, мыслителей и новаторов Армении и всего мира, - отметил генеральный директор Научно-технологического фонда Армении (FAST) Армен Оруджян. -Мы уверены, что благодаря Послам доброй воли, их опыту и профессиональным достижениям мы с успехом проведем Форум и позиционируем Армению как центр научного, технологического и социально-экономического развития в регионе. Форум "Аврора" станет средоточием креативности и инновационности, поскольку на нем соберутся выдающиеся мыслители и светила науки и техники со всего мира>.

"Форум "Аврора" зиждется на нашей вере в то, что все мы - граждане мира. Если мы стремимся решить острейшие глобальные проблемы, то образование - это ключ к их решению, - подчеркнул директор колледжа UWC Dilijan Габриель Абад Фернандес. - Как педагог я очень рад участвовать в этой инициативе, направленной на достижение устойчивого прогресса в гуманитарной, образовательной, социальной, культурной и научной сферах. Я благодарен Послам доброй воли со всего мира, которые уже присоединились к Форуму "Аврора", обеспечив ему успех>.

Имена Послов доброй воли были объявлены 10 марта 2019 года, в четвертую годовщину основания Гуманитарной инициативы <Аврора>. Программа Форума <Аврора> в октябре 2019 года, организаторами которого выступают Гуманитарная инициатива <Аврора> совместно с благотворительным фондом <Инициативы развития Армении> (IDeA Foundation), Научно- технологическим фондом Армении (FAST), глобальной образовательной платформой <Школы мира> (Scholae Mundi Global Educational Platform), международным колледжем UWC Dilijan и Америабанком, включит в себя различные мероприятия каждой из этих

организаций.