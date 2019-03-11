Понедельник, 11 Марта 2019 10:44

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 11 марта текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-16:30 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца, жилые дома 32, 49 на ул. Анрапетутяна, собственные дома 5-10 на переулке Ханджяна, собственные дома 1-32 на ул. Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:00 жилой дом 2 на 1-ой улице Ареша, собственные дома 68-146 на 41-ой улице, 125-135 на 37-ой улице, жилой дом 125/3 на 34-ой улице в Нор Ареше;

11:00-17:00 жилой дом 140 на ул. Андраника, жилые дома 6, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3 140 на ул. Андраника и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 5, 6 села Давташен, жилой дом 5 на переулке Азатутяна, собственные дома 11-60 на ул. А.Тиграняна, собственные дома 1-55 на ул. Вр.Папазяна;собственные дома 1-42 на ул. Чолакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 14а, 16б, 19/1, 19/3 на ул. Гюльбенкяна, жилой дом 8 на 2-ом тупике Баграмяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 3-21 на ул. Гулакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома улиц О.Овсепяна, Маркварти, детский сад N141, жилые дома 13, 15, 17 на ул. Ширака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 8А на 4-ом переулке

Ширака; в Араратской области:

10:00-16:00 частично улица Туманяна в городе Веди; 10:30-16:00 частично село Абовян;

11:00-16:00 частично села Димитров, Масис, Баграмян, Бурастан, Азатаван,

Беркануш, Далар, Мргаван;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично села Арени и Серс; в Котайкской области: 10:00-16:00

частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично 8-ой микрорайон Абовяна; частично село Камарис; частично село Ариндж;

11:00-13:00 ООО "Ереван джур", "Норма кат", "Манкапартез", "Миадзуйл", школа Канакеравана , "Гину горцаранэ'' (винный завод)

в Канакераване;

11:00-14:00 квартал "Кочор", улицы Ереванян, Шаумяна, Спандаряна, Р.Микаеляна, Раффи, Мясникяна, Аветисяна, Нар-Доса, квартал "5-рд Банаван", компания "Ардшинбанк", филиал "Геама" ЗАО "ЭСА", здания детских садов N6, 7, школ N1, 2, 4, здание СНБ и МЧС, газозаправочная станция "Автогаз", ООО "Нарек", "Карен Мартиросян", "Ерасеп>, "Армен Аракелян", "Газшин", бензозаправочная станция "Маркосян", станция сотового оператора "Виваселл МТС", воинская часть Раздана, дорожно строительное управление в городе Раздан;

в Гегаркуникской области:

10:30-12:00 собственные дома 3-4, 11-87 на ул. Наирян, собственные дома 2-50 на ул. Мясникяна, собственные дома 1-33 на ул. Раздана, собственные дома 6-38 на ул. Шаумяна, собственные дома 35-54 на ул. Кармир Банаки, частично улицы Чаренца, Прошяна, Ащота-Ерката, улица Орбели полностью, психиатрическая больница, ГНКО "Национальный парк" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в городе Севан;

11:00-12:30 частично улицы Спандаряна, Барекамутяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

13:00-14:30 поликлиника, детский сад "Гегаркуник", областная полиция, Отделение Внутренних Дел, военный комиссариат, частично улицы Саядяна, Азатутяна, Бошнагян, квартал "Банди", спортшкола, филиалы компаний "ВТБ-Армения", и "Айбизнесбанк", детский дом Гавара, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "Веон Арменя", "Юком" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в городе Гавар;

15:00-16:30 территории, прилегающие к бывшему заводу кабельных линий, частично улицы Барекамутян, Бошнагян, территория склада "Гранд Кенди", "Автошкола" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар;

в Ширакской области:

10:00-14:00 восточная часть села Торосгюх

в Ашоцком регионе;

10:00-16:00 улица Дзержинского в городе Маралик Анийского региона; здание отделения СНБ Амасийского района, здание пожарной службы Амасии, прилегающие жилые дома и собственные дома Амасийского района;

в Лорийской области:

09:00-13:00 жилые дома 2, 3, 4, 5, 6, 7 в квартале 'Пирюзян"

в городе Алаверди;

13:00-17:00 частично село Чочкан;

в Сюникской области:

10:00-12:00 жилые дома 12, 13, 14, 15 в кв. ''Гая", улицы Теряна, Бакунца, Агаяна, Саят- Новы, Спандаряна, Камо, С.Мкртумяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами)

в городе Сисиан;

11:00-15:00 частично улицы Исраеляна, Сисакана, улица Адамяна в городе Сисиан. По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру:

080000180.