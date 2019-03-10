Воскресенье, 10 Марта 2019 22:08

АрмИнфо. За два дня пребывания в Израиле армянской делегации удалось не только согласовать предстоящий визит на высшем уровне, но и договориться окончательно об открытии посольства Армении в Израиле. Это прорыв в отношениях между двумя странами. Подобное мнение выразил АрмИнфо израильский политолог, общественный деятель Авигдор Эскин.

На днях Израиль посетила армянская делегация, возглавляемая заместителем министра иностранных дел Армении Григором Ованнисяном. В ходе визита был обсужден вопрос открытия посольства в Израиле с целью вывода отношений на новый, более высокий уровень. В ходе встреч в Иерусалиме армянская делегация также обсудила организационные вопросы, связанные с предстоящим визитом премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна в Израиль.

“Прежде всего, мне бы хотелось отметить высокий профессиональный уровень заместителя министра иностранных дел Армении Григора Ованнисяна и посла Армении в Израиле Армена Смбатяна. Последний пока что работает из Еревана, но скоро обоснуется в Израиле. Именно они подготовили почву для визита в Иерусалим премьер-министра Армении Никола Пашиняна и министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна.

Эскин особо подчеркнул, что первые лица Азербайджана продолжают уклоняться от посещения Израиля. Более того, по его словам, несколько месяцев назад президент этой страны Ильхам Алиев участвовал в яростной антиизраильской сходке ряда глав арабских и мусульманских стран в Анкаре. При этом, по оценкам политолога, опыт Израиля, к примеру, в вопросах репатриации, может быть очень интересен Армении.

“Так, если в 1948 году еврейское население насчитывало 600 тысяч, то в нынешнем году - около семи миллионов. Армения также может использовать опыт Израиля в успешном развитии высоких технологий, сельского хозяйства, медицины и туризма. Рынок оружия Израиля также открыт для Еревана в полной мере. Разумеется, это только первые шаги”, - подчеркнул он.

В то же время, Эскин напомнил, что за все годы существования независимой Армении взаимодействия между двумя странами не наблюдалось. Более того, иронией судьбы вышло так, что Армения стала союзником Ирана, а Азербайджан систематически закупал израильское оружие и продавал Израилю нефть.

“Однако, сейчас геополитическая картина региона меняется. А сближение между Ереваном и Иерусалимом становится осознанной потребностью обеих сторон. Меж тем, именно об этом я говорил в ходе своего визита в Армению и в Карабах еще полтора года назад. И уже сегодня можно отметить, что все мои, представленные тогда в Ереване и Степанакерте тезисы, становятся осязаемой реальностью у нас на глазах”, - подытожил Эскин.