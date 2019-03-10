Воскресенье, 10 Марта 2019 16:11

АрмИнфо. Тегеран ожидает, что Евросоюз заполнит вакуум, образовавшийся после выхода США из ядерной сделки с Ираном. Об этом сказал президент Ирана Хасан Рухани на встрече с послом Мальты в Тегеране Паулом Мифсудом после церемонии вручения верительных грамот.

По его словам, после подписания ядерного соглашения, в том числе с участием Мальты, отношения Ирана с европейскими странами вступили в новую фазу.

Однако ядерная сделка не утратила силу после выхода из нее США в одностороннем порядке, отметил президент.

«Ожидаем, что Евросоюз заполнит вакуум, образовавшийся после выхода США из этого соглашения», - сказал Рухани.

В свою очередь, посол заявил, что Мальта рассматривают ядерное соглашение как единую дорожную карту развития двусторонних и многосторонних отношений ЕС и Ирана.

«Мальта поддерживает ядерное соглашение с Ираном», - сказал Мифсуд.

В мае 2018 года президент Дональд Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и восстановлении режима санкций в отношении Тегерана. Остальные участники ядерной сделки - Китай, Великобритания, Франция, Россия и Германия – заявили о приверженности договоренностям от 2015 года, предполагающим реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана.