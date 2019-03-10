Воскресенье, 10 Марта 2019 16:03

АрмИнфо.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отверг утверждения Вашингтона о наличии угроз национальной безопасности США в связи с контрактом на поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию.

Как сообщает агентство "Анадолу", выступая на молодежном форуме в Диярбакыре, турецкий лидер отметил, что условия и причины по которым Анкары приобрела российские ЗРК общеизвестны.

«Всем хорошо известно, где именно будут применяться ЗРК С-400. Российские комплексы на вооружении Турции не представят малейшей угрозы для безопасности США или других стран НАТО. Этот же контракт не имеет отношения к участию Турции в проекте создания самолетов пятого поколения F35», - сказал турецкий лидер.

По словам президента, истинная причина давления на Анкару вовсе не приобретение российской оборонной продукции, а независимая политика Турции в регионе, в том числе, в Сирии.

«Однако Турция не собирается отступать от заданного курса и готова на любые жертвы в этом вопросе. Наглядным примером тому стали события 15 июля 2016 года, когда ценой жизни 251 гражданина страны была предотвращения попытка переворота», - сказал Эрдоган.

Президент подчеркнул, что именно независимый курс Анкары вывел страну в число значимых игроков на международной политической арене.

Помощник пресс-секретаря Госдепа США Роберт Палладино ранее заявил, что если Анкара приобретет российские ЗРК С-400, то США могут ввести против Турции санкции.

«Инициатива Турции по закупке данных систем у России вызывает серьезную обеспокоенность у Вашингтона. Поставки российских С-400 в Турцию приведут к пересмотру участия Анкары в программе создания самолета пятого поколения F-35. Кроме того, будет поставлена под вопрос возможность поставок [Турции] оружия в будущем», - предупредил Палладино.