Воскресенье, 10 Марта 2019 15:52

АрмИнфо.В Африке в воскресенье, 10 марта, потерпел крушение самолет Boeing 737-800MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились, предположительно, 8 членов экипажа и 149 пассажиров. Борт, выполнявший рейс ET 302/10 Аддис-Абеба - Найроби, рухнул в районе города Дэбрэ-Зэйт (Бишофту) в 08.44 по местному времени - через шесть минут после взлета, сообщает Ethiopian Airlines на своих страницах в Facebook и Twitter.

Позже авиакомпания сообщила, что никто из находивщихся на борту лайнера не выжил. На место крушения прибыли представители Ethiopian Airlines и экстренные службы. Китайские гостелеканалы сообщили, что среди жертв авиакатастрофы - восемь граждан КНР.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед в своем Twitter выразил соболезнования родным и близким тех, кто находился на борту самолета.

В октябре 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет того же типа - Boeing 737-800MAX. Он принадлежал индонезийским авиалиниям Lion Air и летел из Джакарты в Панкалпинанг. На борту находились 181 пассажир и 8 членов экипажа, связь с ним была потеряна спустя 13 минут после взлета.

Данные бортового самописца подтвердили, что на протяжении последних четырех полетов у самолета были проблемы с работой указателя скорости.

Государственная авиакомпания Ethiopian Airlines - одна их самых больших в Африке по численности воздушного парка. Последнее крупное крушение самолета этих авиалиний случилось в 2010 году, напоминает информагентство AFP. Тогда произошел взрыв на борту лайнера Boeing 737-800 после вылета из Ливана, погибли 83 пассажира и семь членов экипажа.

Как стало позже известно на борту самолета было и трое россиян.