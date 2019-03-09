Суббота, 9 Марта 2019 22:27

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - Соединенные Штаты Америки) выступили с очередным заявлением, в котором на этот раз приветствовали приверженность президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна скоро встретится под эгидой посредников.

Как говорится в сегодняшнем сообщении ОБСЕ, сопредседатели, тесно сотрудничая с министрами иностранных дел двух стран, готовились к этой важной встрече, которая станет первым прямым контактом между двумя лидерами, проведенным под эгидой сопредседателей.

«Сопредседатели подчеркивают важность поддержания среды, способствующей продуктивным дискуссиям и продолжают позитивно оценивать отсутствие жертв на передовой.

Сопредседатели также приветствуют некоторые первоначальные шаги, предпринимаемые в регионе для подготовки населения к миру и призывают стороны активизировать такие усилия.

В то же время сопредседатели подтверждают исключительную важность снижения напряженности и минимизации риторики подстрекательства. В этом контексте сопредседатели настоятельно призывают стороны воздерживаться от заявлений и действий, могущих существенно изменить ситуацию на местах, тем самым предрешая исход или создающих такие условия для будущих переговоров, которые требуют односторонних изменений в формате, без согласия на то другой стороны, или же сигнализирующих готовность возобновить активные боевые действия», - говорится в заявлении посредников, подготовленном еще 1 марта.

Вместе с тем, исходя из некоторых противоречивых публичных заявлений по существу процесса Минской группы, сопредседатели вновь заявляют, что справедливое и прочное урегулирование должно основываться на основных принципах Хельсинкского заключительного акта, включая неприменение или угрозу применения силы, территориальную целостность и право народов на самоопределение.

Минские посредники в заявлении подчеркивают, что в процесс урегулирования также должны быть включены дополнительные элементы, предложенные президентами стран-сопредседателей в 2009-2012 годах, в том числе::

возвращение территорий вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербайджана;

временный статус Нагорного Карабаха, обеспечивающий гарантии безопасности и самоуправления;

коридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом;

в будущем определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха посредством юридически обязательного волеизъявления;

право всех внутренне перемещенных лиц и беженцев на возвращение в свои прежние места жительства;

международные гарантии безопасности, которые будут включать операцию по поддержанию мира.

В тоже время минские посредники выражают убеждение, что эти принципы и элементы должны быть основой любого справедливого и прочного урегулирования конфликта и должны рассматриваться как единое целое.

Сопредседатели указывают на то, что любая попытка поставить одни принципы или элементы превыше других сделают невозможным достижение сбалансированного решения.

«Сопредседатели готовы встретиться с лидерами и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в любое время и призывают лидеров возобновить переговоры в духе доброй воли при первой же возможности.

Непрерывный и прямой диалог между Баку и Ереваном, проводимый под эгидой сопредседателей, остается важным элементом укрепления доверия и продвижения мирного процесса.

Сопредседатели также продолжат обсуждать, в зависимости от обстоятельств, соответствующие вопросы с заинтересованными сторонами, непосредственно пострадавших в результате конфликта, признавая, что для успеха любого согласованного решения необходимо учитывать их взгляды и опасения.

Сопредседатели подчеркивают, что они в соответствии со своим мандатом сохраняют полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта.

Сопредседатели также полностью поддерживают беспристрастную и критическую работу по мониторингу, проводимую Личным представителем Действующего председателя ОБСЕ и его командой.