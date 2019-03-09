Суббота, 9 Марта 2019 16:02

АрмИнфо.Ратификация Cоглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении-ЕС (Comprehensive and Enhanced Partnership Agreement - CEPA) со стороны парламента Швеции не заставит себя долго ждать.

Об этом в ходе встречи с председателем НС РА Араратом Мирзояном заявила вице-спикер парламента Швеции Лотта Йонссон Форнарвей. <Процесс ратификации проходит в соответствие с внутренним регламентом страны>, - подчеркнула она.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, Мирзоян придал особую важность скорейшей ратификации CEPA со стороны стран-членов Европейского союза, в этом ключе выразив надежду, что и Швеция в преддверии 10-летия Восточного партнерства предпримет существенные для этого шаги.

В частности председатель НС РА высоко оценил деятельность госпожи Форнарвей в интересах Армении, как в Швеции, так и на международных площадках, в том числе в ПАСЕ.

Подчеркнув важность взаимовыгодного сотрудничества, он отметил, что за последние годы наблюдается положительная динамика с точки зрения развития отношений, в частности в плане углубления межпарламентского партнерства