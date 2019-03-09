Суббота, 9 Марта 2019 15:58

АрмИнфо. Делегация Королевства Швеции, возглавляемая вице-спикером парламента Лоттой Йонссон Форнарвей, в сопровождении заместителя председателя НС РА Лены Назарян, посетили Мемориал Цицернакаберд для почтения памяти жертв Геноцида армян в Османской империи.

Как сообщает пресс-служба НС РА, Лотта Йонссон возложила венок, а также цветы у вечного огня, почтив минутой молчания память невинных жертв. Вместе с тем, гости посетили Музей-институт Геноцида армян, где вице-спикер парламента Швеции оставила запись в книге почетных гостей.

Отметив, что парламент Швеции признал Геноцид армян, она подчеркнула: <Мы всегда помним о великой трагедии армянского народа и ежегодно 24 апреля в парламенте чтим память невинных жертв>.