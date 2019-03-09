Суббота, 9 Марта 2019 15:56

АрмИнфо. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф и его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров рассмотрели в Тегеране наиболее важные региональные и международные вопросы. Об этом сообщает агентство ИРНА.

В ходе состоявшейся в субботу встречи стороны подчеркнули важность двустороннего сотрудничества в экономической сфере. Ранее министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев говоря о скором открытии железной дороги Рашт-Казвин, сказал, что это исторический и важный шаг. <Железная дорога является самой важной частью коридора Север-Юг и имеет большое значение, как для Ирана, так и для Азербайджана и стран региона в целом. По его словам, Баку принял необходимые меры для завершения строительства железной дороги Рашт-Астара, которая, как ожидается, будет введена в ближайшее время. Между тем ранее президент Ирана Хасан Рухани заявил, что сотрудничество Тегерана и Баку развивается в с большими темпами по сравнению с прошлыми годами. Он подчеркнул тот факт, что правительство Ирана намерено укреплять и расширять сотрудничество с Азербайджанской Республикой в качестве соседа, друга и брата.