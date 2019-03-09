Суббота, 9 Марта 2019 15:55

АрмИнфо. Крупномасштабные военные учения, планируемые Баку, являются попыткой давления в контексте возможной встречи глава Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева. Такое мнение высказал пресс-секретарь оборонного ведомства Армении Арцрун Ованнисян.

В частности, представитель минобороны РА на своей странице в соцсети Facebook написал: "Согласно п. 40.1.1 главы V Венского документа 2011 года, военные учения подлежат уведомлению, если в них участвуют по меньшей мере 9 тыс. человек, включая поддерживающие войска, или по крайней мере 250 танков или 500 боевых бронированных машин, по крайней мере 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше)"

Отмечается также, что в то же время, согласно требованиям п. 66 главы VII Венского документа 2011 года, информация о военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению и не включенной в ежегодный план, должна cообщатьcя вcем гоcударcтвам-учаcтникам так cкоро, как это возможно в cоответcтвии c образцом, предусмотренным в ежегодном плане.

Арцрун Ованнисян сообщает, что с 11 по 15 марта с.г. Вооруженные силы Азербайджана планируют провести масштабные учения в следующем составе: 1. персонал - 10 000 человек, 2. до 500 боевых танков и другой бронетехники, 3. до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 4. до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

Учения, как пишет Ованнисян, будут носить наступательный характер. "Цель учений: - подготовка войск к наступательным действиям, - удары условного противника в нескольких направлениях, - нанести ракетные и артиллерийские удары по врагу, уничтожить важных объектов военного и стратегического значения, - испытание нового вида вооружения и техники".

"Сообщаю, что Азербайджан в рамках Венского документа 2011 года не уведомил государства-участников о вышеупомянутых учениях, и в подобных случаях, в соответствии с вышеупомянутым пунктом, Азербайджан обязан уведомить об этом как можно скорее, однако через информационную сеть ОБСЕ пока не получило оповещение со стороны Азербайджана", - написал он.

В связи с этим, представитель МО РА делает следующий вывод: "предполагается, что это учение организовано в контексте встречи Пашинян-Алиев, и является попыткой давления в ответ на заявления о том, что Армения не уступит Азербайджану никаких территорий", - отмечается в заявлении.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило что с 11 по 15 марта в стране пройдут широкомасштабные учения, в которых примут участие до 10 тыс. человек. По данным оборонного ведомства, в маневрах примут участие до 10 тыс. военнослужащих личного состава, около 500 единиц танков, бронетехники, в том числе автомобильной и специальной техники, до 300 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 20 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.