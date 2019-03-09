Суббота, 9 Марта 2019 15:54

АрмИнфо.Армянская Ассамблея Америки (ААА) высоко оценила представленную конгрессменом Фрэнком Паллоне резолюцию, поддерживающую отношения между США и Республикой Арцах. Документ призывает к свободному и открытому общению, а также взаимным поездкам, как на уровне гражданского общества, так и правительства.

<Соединенные Штаты всегда были решительным сторонником открытого диалога и общения, и эта резолюция - в духе этой традиции. Мы всегда должны стремиться к вовлечению дружественных стран с демократическими ценностями, такими как Арцах, а не игнорировать их, как это слишком долго имело место в политике США. Я надеюсь, что наше правительство примет это послание близко к сердцу, полностью признав Арцах как автономную нацию, и будет поощрять более прямое сотрудничество между США и Арцахом>, - заявил конгрессмен Паллоне на заседании армянской Ассамблеи.

В резолюции, в частности, говорится: <Открытый диалог и общение способствуют улучшению международного понимания и способствуют более эффективному разрешению конфликтов>.

<Мы приветствуем введение данной резолюции и высоко ценим постоянную поддержку конгрессмена Паллоне и его коллег в этих и других важных вопросах, касающихся двусторонней повестки между Арцахом и США. В Арцахе мы с нетерпением ожидаем устранения ненужных ограничений и крайне заинтересованы в расширении связей и сотрудничества с США>, - заявил представитель Арцаха в США Роберт Аветисян.