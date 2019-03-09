Суббота, 9 Марта 2019 15:53

АрмИнфо.Саперу из Армении, пострадавшему в результате взрыва мины в Сирии, ампутирована правая стопа. Об этом сообщает пресс- секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян со ссылкой на "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы" республики.

По его словам, в ходе осуществления гуманитарной миссии 7-го марта произошел "минный" инцидент, в результате которого один из саперов армянской группы получил ранение правой стопы. Причиной инцидент стала мина-ловушка с пластиковым корпусом.

Сообщается, что раненый был оперативно доставлен в госпиталь и прооперирован. <Его жизни вне опасности, работы по разминированию

продолжаются>, - говорится в сообщении.

Напомним, что 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон подверг критике данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии. Москва, напротив, высоко оценила этот шаг Еревана.