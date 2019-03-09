Суббота, 9 Марта 2019 15:50

АрмИнфо.Переступившая 100-летний порог жительница Кызылординской области Казахстана Тажигуль апа начала свой трудовой путь в раннем возрасте. Работала, не покладая рук, в тылу, а затем долгие годы до выхода на пенсию трудилась в отрасли рыбного хозяйства в колхозе Райым.

Как сообщает МИА «Казинформ», мать-героиня, родившая 9 детей, сегодня имеет 33 внуков, 66 правнуков и 3 праправнуков. Аким района поздравил долгожительницу с Международным женским днем и преподнес ей подарки, пожелав крепкого здоровья и благополучия. В свою очередь, мать-героиня дала бата пришедшим ее поздравить гостям и пожелала им успехов.